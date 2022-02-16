كورونا فلسطين : 19 حالة وفاة و2853 إصابة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأربعاء، نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 91% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.1% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 107، قلقيلية 39، بيت لحم 70، سلفيت 24، الخليل 119، ضواحي القدس 25، طوباس 21، رام الله والبيرة 172، جنين 88، نابلس 102، أريحا والأغوار 21، قطاع غزة 1260، مدينة القدس 805".

وأضافت د.الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 125، قلقيلية 97، بيت لحم 79، سلفيت 24، الخليل 201، ضواحي القدس 60، طوباس 8، رام الله والبيرة 296، جنين 171، نابلس 374، أريحا والأغوار 65، قطاع غزة 3000، مدينة القدس 830".

وسجلت 7 حالات وفاة في قطاع غزة، 5 حالات نابلس، 3 حالات في جنين، حالتان في الخليل، حالة في القدس، حالة في طولكرم، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 133 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 267 مريضا، بينهم 42 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.