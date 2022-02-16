غزة تُشغل اهتمام المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية"!

أكد المراسل العسكري لموقع "واللا" العبري، أمير بوخبوط، اليوم الأربعاء، بأن قطاع غزة يشغل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية على الرغم من بعدها نسبيًا عن رأس الحوار الإعلامي.

وقال بوخبوط: إن الجنرال الإسرائيلي غسان عليان، عمل بشكل موسع جدًا، بهدف تهدئة الميدان، وإبعاد احتمال المواجهة العسكرية.

وأضاف، أن عليان عمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة لإبعاد شبح المواجه، وذلك من خلال الاستيراد والتصدير، ورفع أعداد التصاريح.

وأشار إلى هذه الامتيازات تأتي على الرغم من وجود خطوط حمراء تقيد صناع القرار؛ من بينها ملف الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

وتطرق المراسل العسكري إلى إحراق الشاحنة على الشريط الحدودي في منطقة كيسوفيم، بالإضافة إلى إقدام عشرات الفلسطينيين إعاقة عمل القوات الإسرائيلية على الحدود مع غزة، ونشوب مواجه شعبية محدودة، قائلًا: "فرقة غزة تعمل على امتصاص هذه الصدمات".

وأكد بوخبوط، على أن فرقة غزة تعمل على تهدئة الميدان، ومنع الاحتكاك، خاصة مع ما يحدث في الشيخ جراح من أجل منع أي رد من قطاع غزة، وعبور هذه الفترة المتوترة.