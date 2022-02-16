بالصور الفصائل بغزة: وحدة شعبنا ستُفشل كل مخططات الاحتلال في حي الشيخ جراح

أكدت فصائل العمل الوطني والإسلامي في قطاع غزة، اليوم الأربعاء 16/2/2022، أن وحدة شعبنا الفلسطيني، ستُفشل كل مخططات الاحتلال "الإسرائيلي" في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأكدت الفصائل، في وقفة دعم وإسناد لأهالي حي الشيخ جراح بمدينة غزة، أن حكومة المستوطنين بزعامة نفتالي بينت لم تأخذ الدرس والعبرة ممن سبقها ولم تدرك أن شعبنا أصبح لديه القدرة على فرض قواعد الاشتباك بما يحقق المصلحة الوطنية العليا.

وشددت على أن اعتداء المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على أهلنا في القدس سيدفع ثمنه الاحتلال، مؤكدةً أن كرامة شعبنا مرتبطة بتمسكه وحفاظه على أرضه ومقدساته، ولن نترك أهالي القدس لوحدهم.

وقالت الفصائل :"إن شعبنا لن يسمح باستمرار التهويد في القدس رغم إرهاب المستوطنين، فوحدة شعبنا ستفشل كل مخططات الاحتلال".

وطالبت الفصائل، السلطة بإلغاء كافة الإجراءات العقابية تجاه غزة، كما طالبتها بوقف التنسيق الأمني وملاحقة المقاومين أو النشطاء في الضفة.

من ناحيته، أكد القيادي خالد البطش عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، أن ما يجري في الشيخ جراح من قبل المستوطنين هو محاولة فرض التطهير العرقي على أبناء شعبنا في الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وإخلائها من سكانها الأصليين .

وشدد البطش، في تصريحٍ خاصٍ بـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" بأنها خطوات عنصرية تهدف إلى تهويد القدس وإلى جعلها أرض يهودية وواقع يهودي في التغير الديمغرافية مؤكداً على رفض هذه الاجراءات والتمادي فيها.

ودعا القيادي البطش، كل النشطاء إلى التدخل بما في ذلك الجمعية العامة للأم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي من أجل وقف كل هذه الإجراءات العنصرية ووقف سياسة التطهير العرقي.

وحذر القيادي، البطش مما يجري في الشيخ جراح مشدداً على أن المقاومة لن تقبل بما يتم ولن نسمح بتطهير العرقي وطرد الناس.

وقال البطش:"المقاومة ستقول كلمتها في الوقت الذي تراه ضروري لمنع هذه الاجراءات بحق أهلنا في القدس والشيخ جراح ."























