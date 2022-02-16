مباراة ليفربول ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.. الموعد والقنوات الناقلة

مباراة ليفربول وانترميلان ، من المقرر ان يستضيف ملعب «سان سيرو» في مدينة ميلانو الإيطالية اليوم الاربعاء 16/2/2022 مباراة الكلاسيكو الأوروبي القوية بين فريق إنتر ميلان صاحب الأرض، وضيفه القوي فريق ليفربول.

وتأتي المباراة بين ليفربول وإنتر ميلان ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2021/2022.

وتقام المباراة بين ليفربول وإنتر ميلان على أرض ملعب «سان سيرو» وسط حضور مكثف من جماهير الفريقين.

موعد مباراة ليفربول ضد إنتر ميلان

موعد المباراة بين ليفربول وإنتر ميلان عند الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة الموافق 11:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وعند الساعة 8 مساء بتوقيت جرينتش العالمي.

وألغى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين في الأدوار الإقصائية لأول مرة منذ بدء البطولة الحالية.

ويراهن ليفربول في مباراة الليلة على نجمه المصري وهدافه الأول محمد صلاح من أجل اختراق الدفاعات القوية المرتقبة لفريق الإنتر.

ونتعرف في السطور التالية على كل ما يخص مباراة ليفربول وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

مباراة ليفربول اليوم بث مباشر .. بث مباشر لمباراة ليفربول والميلان - صورة أرشيفية

موعد مباراة ليفربول وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

تنطلق مباراة ليفربول وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 15 فبراير الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة الموافق 11:00 مساء بتوقيت السعودية، وعند الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت أبوظبي.

ملعب مباراة ليفربول وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة ليفربول وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا على أرض ملعب «سان سيرو» في مدينة ميلانو الإيطالية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

سيتم بث مباراة ليفربول وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا عبر قناة بي إن سبورتس أتش دي 1 بريميوم beIN Sports 1 HD Premium .

كما سيتم بث المباراة بين ليفربول والإنترميلان عبر مجموعة قنوات أوروبية آخرى، وهى:

TV3+ Denmark

Canal + France

TV2 Sport Premium 1 HD

SuperSport Maximo 1

beIN Sports HD 1 English

BT Sport 2 HD

RMC Sport 1

beIN 4K HDR

Sky Sport Austria 3 HD

Virgin Media Two

SuperSport Premier League

معلق مباراة ليفربول وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

يقوم المعلق عصام الشولي بالتعليق على مباراة ليفربول وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا عبر بي إن سبورتس أتش 1 بريميوم.