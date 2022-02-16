قيادة الجهاد تعزي عائلة الشهيد أبو صلاح في جنين



شارك وفد من قيادات ومحرري حركة الجهاد الإسلامي، أمس الثلاثاء، في عزاء الشهيد محمد أبو صلاح في بلدة اليامون بمحافظة جنين.

وتحدث القيادي الشيخ هاني جرادات في كلمة له، مقدَّماً التعزية والمباركة من ذوي الشهيد محمد أبو صلاح وعائلته، ومن أهالي اليامون عامةً، باسم حركة الجهاد الإسلامي وأمينها العام، وبلدة السيلة الحارثية.

وأضاف الشيخ جرادات، أنه شرف عظيم وكرامة أن يكون المرء عند الله يكرمه أكرم الأكرمين ويستقبله رب العالمين، مستدلاً بقوله تعالى "والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم".

وقال عن أجر الشهيد عند الله،: إن أجر الشهيد لا يمكن أن يحصى، ونوره في الاَخرة والأولى يسير عليه السالكون، نحو نور الشهادة والشهداء.

وتابع في كلمته، أن أمثال هؤلاء الشبان، يحطَّمون مقولة العدو بأن الكبار يموتون والصغار ينسون، مشيراً إلى أن الصغار قبل الكبار قد توجهوا للسيلة الحارثية، دفاعاً عن منزل الأسير محمود جرادات وتصدياً للاقتحام الصهيوني.

يذكر أن الشهيد محمد أبو صلاح (17 عاماً)، استشهد في 14/2/2022م، خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة السيلة الحارثية غرب جنين، وهدم منزل الأسير القائد محمود جرادات، أحد المتهمين بتنفيذ عملية "حومش".