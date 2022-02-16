أبو حسنة : دفعات مالية الأيام القادمة لـ300 عائلة دُمرت منازلهم كلياً ولا جديد بشأن 2014

أكد عدنان أبو حسنة المتحدث باسم "الأونروا" اليوم الاربعاء16/2/2022 ، ان ملف الأضرار الجزئية سينتهي خلال أسابيع قليلة، حيث تم تعويض 6000 من البيوت المدمرة جزئيا، وتم إعادة ما يقارب 460 عائلة من العائلات التي دمرت بيوتها بصورة كبيرة وكانت غير صالحة للسكن، تم اعادتهم الى بيوتهم.

وقال خلال تصريحات لصوت الاقصى " خلال الأيام القادمة سيتم دفع الدفعات الأولى ل300 عائلة ممن دمرت منازلهم تدميراً كليا، وجهزنا الأوراق لذلك."

واوضح انه لا جديد في ما يخص ملف حرب 2014، لا يوجد تمويل للتعويض، والدول المانحة ترفض الدفع بحجة أن الملف منذ 8 سنوات ولا تستطيع التعامل معه، لكن هناك جهود مستمرة بالتعاون مع وزارة الأشغال ونأمل أن ننجح في انهاء الملف.