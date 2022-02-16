جُلها لغزة.. توفير 10 آلاف فرصة عمل جديدة في ليبيا

أعلن وزير العمل الفلسطيني الدكتور نصري أبو جيش، اليوم الأربعاء، 16/2/2022 الاتفاق على 10 آلاف فرصة عمل للفلسطينيين، في دولة ليبيا، لمدة عامين، في القطاعين الحكومي، والخاص.

وقال أبو جيش في تصريحات إذاعية تابعتها منصة المتقدمون، إنه تم توقيع 5 اتفاقيات مع الجانب الليبي، مشيًرا إلى أنها متعلقة باستقدام العمالة، والاقتصاد، وجواز دبلوماسي، والتعاون الدبلوماسي السياسي بين فلسطين وليبيا.

وأضاف أن اتفاقية العمل التي تم توقيعها مع نظيره الليبي هي لتعزيز استقدام العمالة بين البلدين، بالإضافة لوضع إطار قانوني للعمل في البلد الُمضيف لتسهيل الحصول على فرصة عمل وتأشيرة لدولة ليبيا.

ونوه أبو جيش، إلى أن اتفاقية توفير 10 آلاف فرصة عمل في ليبيا، سيتم تخصيص جزء كبير منها ألهالي قطاع غزة.

وأوضح وزير العمل: "فرص العمل ستكون مخصصة لعمالة مهنية حسب احتياجات السوق الليبي، سواء ممرضين، مهندسين، مدرسين، وأطباء، وتخصص الـ IT( تكنولوجيا المعلومات(، بالإضافة إلى العمالة الفنية".

وأردف قائلا: "تم تشكيل لجنة، لوضع معايير وشروط الاختيار هذه العمالة من وزارة العمل الفلسطينية والوزارة الليبية، وسفارة دولة فلسطين"، الفًتا إلى أنه سيكون هناك اجتماًعا عبر الزوم الأسبوع المقبل.

وختم أبو جيش، بقوله إن العامل الفلسطيني في ليبيا يستطيع إحضار عائلته، بالسماح كذلك بتحويل أمواله ومخصصاته إلى خارج الدولة الليبية.