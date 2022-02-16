كورونا غزة : 7 وفيات و1260" إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة 

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الأربعاء 16/2/2022 ، عن تسجيل 7 حالات وفاة و ( 1260) إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد اجراء 3969 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة خلال التقرير الوبائي اليومي إن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 204 حالة ، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 113 حالة.

وبينت أن إجمالي تراكمي للمصابين 238146 إصابة ، وإجمالي الحالات النشطة 34284 حالة ، وإجمالي المتعافين 202008 حالة ، وإجمالي الوفيات 1854 وفاة

وبشأن التطعيمات ، بينت الصحة أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة ، إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 615206 شخص