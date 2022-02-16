ضغوط بشأن "الخان الأحمر" من المستوطنين

يسعى قادة المستوطنات في ما يسمى “غلاف القدس”، إلى التحريض والتأثير على رئيس وزراء حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، للضغط عليه من أجل دعم خطة إخلاء قرية الخان الأحمر البدوية شرقي القدس.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، فإن المحكمة العليا الإسرائيلية ستستمع بحلول السادس من الشهر المقبل في جلسة أخيرة، لرد “ممثل الدولة/ الحكومة” الإسرائيلية، بشأن إخلاء القرية البدوية، وذلك بعد أن رفضت المحكمة سابقًا طلب الحكومة بتأجيل الرد لوقت آخر.

ووفقًا للصحيفة، فإن المستوى السياسي في "إسرائيل" قلق من مسألة إخلاء الخان الأحمر في ظل أن الأنظار تتجه حاليًا للأحداث في الشيخ جراح.

وبينت الصحيفة، أن قادة مستوطنات “غلاف القدس”، بالقرب من القرية البدوية، بعثوا برسالة لبينيت طالبوه بتنفيذ القانون من إخلاء القرية التي اعتبروها أنها تأتي في محور مركزي واستراتيجي يؤدي إلى “عاصمة إسرائيل” في إشارة للقدس.

وتحاول حكومة الاحتلال الترويج لخيار إخلاء القرية إلى أراضٍ مجاورة وهو الأمر الذي يرفضه السكان، فيما ستنظر المحكمة العليا في جلستها الأخيرة بقرار الحكومة حول خطة الإخلاء التي كانت أقرتها مسبقًا.