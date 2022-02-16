بالفيديو مسيرات حاشدة في البحرين رفضاً لزيارة بينت وحرق العلم "الاسرائيلي"

خرجت الليلة الماضية في البحرين مسيرة جماهيرية حاشدة ، رفضًا لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى البحرين، حيث أحرق المحتجون أعلامًا إسرائيلية و داسوا عليها.

رفع المشاركون شعارات منددة بسياسات الحكومة البحرينية، التي وقعت في سبتمبر/أيلول 2020 اتفاقا لتطبيع العلاقات مع تل أبيب.

ووصل بينيت، مساء الاثنين، إلى العاصمة البحرينية المنامة، في زيارة هي الأولى لرئيس وزراء إسرائيلي إلى البحرين.

وكانت تظاهرات انطلقت أمس الأول في الذكرى الـ11 لثورة 14 فبراير/ شباط، وتم خلالها التنديد بالتطبيع.

وقال ناشطون في المعارضة البحرينية، أمس الثلاثاء، إن السلطات في المنامة اعتقلت أربعة أشخاص على الأقل أثناء احتجاجات في عدة قرى شيعية اعتراضًا على زيارة بينيت.