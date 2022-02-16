بالصور مستوطنون يقتحمون الأقصى ودعوات لإحياء فجر الجمعة بالمسجد

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الأربعاء 16/2/2022، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

وأفادت مصادر مقدسية، أن عشرات المستوطنين بينهم طلبة معاهد، اقتحموا باحات الأقصى وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.

وفي سياق متصل، أطلق نشطاء فلسطينيون دعوات لأداء صلاة الفجر يوم الجمعة في المسجد الأقصى.

وحث النشطاء أهالي القدس والضفة والداخل المحتل على المشاركة الجماعية في أداء صلاة فجر الجمعة تحت عنوان "فجر التحدي" للرباط في المسجد الأقصى المبارك، نصرة لأهالي القدس وحي الشيخ جراح ومنعًا لمخططات الاحتلال

وتشهدت مدن وبلدات الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948م شد رحال الفلسطينيين إلى باحات الأقصى، ضمن حملات تنطلق تحت “نداء الفجر العظيم”.

ويأتي "نداء الفجر العظيم" تأكيدا على الترابط الروحي بين الفلسطينيين والمسجد الأقصى ولإيصال رسالة للاحتلال برفض مخططات التهويد والضم.



