سعر الذهب في فلسطين اليوم بالدينار والشيكل

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:11 ص
16 فبراير 2022
سعر الذهب في فلسطين اليوم
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يشهد سعر الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 16/2/2022، تذبذباً في أسعاره في سوق التعاملات الصباحية، على خلفية عدم استقرار سعر الدولار الأمريكي، لذا يقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي، وجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين، حيث يحظى سعر الذهب في فلسطين اليوم أهمية كبرى، مع حالة عدم الاستقرار في السوق المالي المحلي والعالمي على خلفية عدم استقرار الدولار.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة  شيكل   دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 191.85 شيكل $59.61

سعر الذهب عيار 22   175.87 شيكل $54.65

اسعار الذهب عيار 21 167.88 شيكل $52.16

اسعار الذهب عيار 18 143.89 شيكل $44.71

سعر الذهب عيار 14   111.92 شيكل $34.78

سعر الذهب عيار 12   95.93 شيكل  $29.81

اسعار أوقية الذهب      5,967 شيكل  $1,854

اسعار جنيه الذهب      1,343 شيكل  $417.31

اسعار كيلو الذهب      191,854 شيكل       $59,614

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

15 فبراير      191.95       167.96       143.96       111.97       95.97

14 فبراير      196.40       171.86       147.30       114.57       98.20

13 فبراير      193.53       169.34       145.15       112.89       96.76

12 فبراير      193.51       169.33       145.14       112.88       96.76

11 فبراير      193.75       169.54       145.32       113.02       96.88

10 فبراير      189.14       165.50       141.86       110.33       94.57

9 فبراير        189.15       165.51       141.87       110.34       94.58

8 فبراير        189.25       165.60       141.94       110.40       94.62

7 فبراير        187.10       163.72       140.33       109.14       93.55

6 فبراير        186.70       163.36       140.03       108.91       93.35

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