انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي في فلسطين اليوم الأربعاء 16فبراير 2022

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي في فلسطين اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022 ، انخفاض مفاجئ بعد ارتفاع طرأ على سعر صرف منذ بداية الأسبوع الجاري.

ويشهد سعر صرف الدولار الأمريكي تذبذباً على وقع التهديدات الأمريكية الأوكرانية ، وتفشي فيروس كورونا بأعداد كبيرة في الداخل المحتل .

محلل اقتصادي توقع في وقت سابق أن يصل سعر صرف الدولار الأمريكي لـ4 شواقل حتى نهاية العام .

ويقدم لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية "، سعر صرف الدولار مقابل الشيكل في فلسطين لهذا اليوم

➖الدولار: 3.22 شيكل

➖الدينار: 4.56 شيكل

➖اليورو: 3.67 شيكل

➖الجنيه: 0.20 شيكل