بالفيديو دوري أبطال أوروبا: مبابي يقود باريس سان جرمان للفوز على ريال مدريد

فاز اليوم الثلاثاء، باريس سان جيرمان على ريال مدريد في ذهاب دوري ابطال اوروبا بهدف قاتل احرزه النجم الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة 93 من عمر المباراة.

وانطلقت مباريات الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء بمواجهة نارية بين باريس سان جرمان وضيفه ريال مدريد على ملعب "بارك دي برانس".

وفيما يركض الباريسيون خلف باكورة ألقابهم بالمنافسة العريقة، يسعى "النادي الملكي" كعادته لتتويج جديد سيكون الرابع عشر في تاريخه الحافل. وتحوم الشكوك حول مشاركة كل من نيمار وبنزيمة مع فريقيهما في هذه المباراة. م

ن جهته، يحل مانشستر سيتي ضيفا على سبورتينغ لشبونة ويشهد الأربعاء مباراتي إنتر ميلان-ليفربول وسالزبورغ-بايرن ميونيخ بينما تجرى المباريات الأربع الباقية بعد أسبوع وتجمع يوفنتوس-فياريال وتشيلسي-ليل ومانشستر يونايتد-أتلتيكو مدريد وأياكس-بنفيكا.

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