شهد سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022، تراجعاً لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، بعد أن بدأت الحكومة السورية في تنفيذ خطتها المتعلقة بإصلاح نظام الدعم المترهل، والذي يستفيد منه كل السوريين، ضمن سياسة التقشف التي تعتمدها في موازنة العام الجاري، لذا يقدم لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022

وبعدما بات غالبية السوريين تحت خط الفقر، بعد عشر سنوات من الحرب التي أنهكت الاقتصاد، عدا عن تداعيات العقوبات الغربية المفروضة على دمشق، تتضاءل قدرة الحكومة على توفير الاحتياجات الرئيسية على وقع تدهور سعر صرف العملة المحلية.

ويشمل برنامج الدعم الاجتماعي الذي تقدمه الحكومة طيلة سنوات، العديد من السلع الضرورية في مقدمتها المحروقات والقمح والسكر والأرز بشكل أساسي.

وكان البرلمان قد اعتمد نهاية 2021 موازنة العام الجاري بنحو 13.3 تريليون ليرة، أي ما يعادل قرابة 5.3 مليار دولار وفق سعر الصرف الرسمي المحدّد عند 2512 ليرة مقابل الدولار.

وكانت الحكومة قد أقرت مطلع العام الجاري خطة الدعم والتي استبعد منها حوالي 550 ألف شخص طالت الكثير من موظفي الدولة بسبب امتلاك سيارة، ثم أعيد في نهاية الأسبوع أكثر من 200 ألف شخص لمظلة الدعم.

ومهدت الحكومة قبل أشهر لاتخاذ إجراء رفع الدعم عن السلع، فقد أشار وزير المالية كنان ياغي في أكتوبر الماضي إلى مشروع جديد "لإعادة هيكلة الدعم سيُعلَن عنه مطلع عام 2022".

سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022

ويقول برنامج الأغذية العالمي إن قرابة 9.3 مليون سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي، قياسا بما تم تسجيله قبل الأزمة الصحية حين أشارت التقديرات إلى أنهم بحدود 7.9 مليون شخص من إجمالي تعداد سكان يبلغ 18.2 مليون نسمة وفق إحصائيات 2021.

سعر الدولار اليوم في سوريا

الاقتصاد السوري في 2022

ويبدو أن توقعات الاقتصاد السوري للعام الجاري 2022 قد تتجه للأسوأ في الوقت الذي تستمر فيه السلع والخدمات بتسجيل أسعار مرتفعة في سوريا.

ووصلت أسعار اللحوم، إلى سقف مرتفع جديد، إذ بلغ سعر كيلو لحم الخروف الضأن 42 ألف ليرة سورية، والدجاج 8800 ليرة، وشرحات الدجاج 19500 ليرة.

توقّع اقتصاديون في "جولدمان ساكس" و"وول ستريت" أنّ البنك المركزي الأمريكي (مجلس الاحتياطي الفيدرالي) سيرفع أسعار الفائدة 5 مرات خلال العام الجاري، بمقدار 25 نقطة أساس، ما سيؤدي إلى رفع المعيار القريب من الصفر إلى ما بين 1.25 و1.5%.

ويؤثّر رفع سعر الفائدة على جميع الاقتصادات المرتبطة بالدولار، ولا سيما العمل المصرفي والتجارة الخارجية والديون، فكيف سيؤثر هذا الحدث على اقتصاد السوريين، ولا سيما المناطق الواقعة شمال غربي البلاد.

ويقول الباحث الاقتصادي مخلص الناظر، إنّ رفع سعر الفائدة "سيؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق السورية، وبالتالي تراجع قيمة الليرة التي تشهد تراجعاً بشكل مستمر".

كما أنّ هذه القرارات "ستؤدي إلى خروج الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة، فيما الأسواق ستشهد موجة من التضخّم وهذا مرهون بالتغيرات العالمية، لأنّ سورية اليوم لا توجد فيها أموال ساخنة أو استثمارات أجنبية"، كما يشير.

وبحسب الناظر، فإنّ معظم البضائع الموجودة في سورية مستوردة بالدولار، وتراجع قيمة الليرة السورية أمام هذه العملة، "سيرفع الأسعار على المستهلكين، ولا سيما أسعار الوقود، ما يزيد معاناة السوريين الموجودين في مختلف المناطق".

ومن جانبه يتوقّع الخبير الاقتصادي فراس شعبو، أن تتأثر المساعدات الإنسانية بقرار رفع الفائدة، "لأنه سيؤثر على قدرة الدول المانحة"، لكنّه يقلّل من هذا التأثير، "بحيث سيكون محدوداً لأنّ معظم تلك الدول والمنظمات تتعهد بهذه الالتزامات بشكل مسبق"، بحسب تصريحات صحفية لوسائل إعلام محلية.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

بلغ سعر اليورو في سوريا اليوم، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، 4070 ليرة للشراء، و4110 ليرة للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني في سوريا، خلال مستهل تعاملات اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية، 4865ليرة للشراء، و4915 ليرة للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم في سوريا

وبلغ متوسط سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية "السوداء" اليوم، نحو 957 ليرة للشراء، و969 ليرة للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في السوق "السوداء" اليوم، نحو 979 ليرة للشراء، و988 ليرة للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي في سوريا اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 11865 ليرة للشراء، و12010 ليرة للبيع.