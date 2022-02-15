دعاء اليوم الثامن من رمضان 2022- 1443، حث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على الدعاء دائما وخاصة في شهر رمضان المبارك، لما فيه من أجر عظيم على المسلمين جميعا في أنحاء العالم، فيبحث المسلمون في هذه الأيام عن أدعية شهر رمضان المبارك، عبر محركات البحث المختلفة عبر الانترنت، وخاصة أن أقل من شهرين تبقى على حلول الضيف العزيز الذي ينتظره المسلمون على أحر من الجمر، كونه يحمل في جعبته خيرات كثيرة ومغفرة أكبر.

وتنشر لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، دعاء اليوم الثامن من رمضان 2022- 1443، وأدعية أيام شهر رمضان المبارك على التوالي، بدءا من اليوم الأول وحتى اليوم الأخير من الشهر الفضيل، كما ننشر لكم فضل دعاء كل يوم من الأيام المباركة، لكي تعم الفائدة على الناس جميعا.

دعاء اليوم الثامن من رمضان 2022- 1443

ويعد شهر رمضان خير شهور السنة، ففيه ليلة القدر التي قال عنها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، إنها خير من ألف شهر في سورة القدر" بسم الله الرحمن الرحيم "إِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ فِي لَيۡلَةِ ٱلۡقَدۡرِ (1) وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا لَيۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ (2) لَيۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ خَيۡرٞ مِّنۡ أَلۡفِ شَهۡرٖ (3) تَنَزَّلُ ٱلۡمَلَٰٓائِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذۡنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمۡرٖ (4) سَلَاٰمٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطۡلَعِ ٱلۡفَجۡرِ (5)"، كما يوجد بها صلاة التراويح التي يؤديها المسلم بعد صلاة العشاء مباشرة في المسجد، كما يمارس المسلمون في هذا الشهر الفضيل طقوسا دينية تختلف عن بقية أشهر السنة، وفيه تكثر الزيارات للأقارب وتزداد صلة الأرحام، ويتفقد فيه الأغنياء للفقراء ويعم الخير على الجميع.

دعاء اليوم الثامن من رمضان

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: "اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ رَحْمَةَ الْأَيْتَامِ، وَإِطْعَامَ الطَّعَامِ، وَإِفْشَاءَ السَّلَامِ، وَارْزُقْنِي فِيهِ صُحْبَةَ الْكِرَامِ ومُجَانَبَةَ اللِّئَامِ، بِطَوْلِكَ يَا أَمَلَ الْآمِلِينَ".

ثواب دعاء اليوم الثامن من رمضان 2022- 1443 هـ

لأدعية رمضان ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ومَنْ دَعَا بِهِ رُفِعَ عَمَلُهُ بِعَمَلِ أَلْفِ صِدِّيقٍ.