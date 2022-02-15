أسعار الذهب  في الأردن اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022

تراجع سعر الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022، بعد أن شهد ارتفاعاً طفيفاً بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي، ويحرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على نشر سعر الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022، حيث نقدم أسعار معدن الذهب اليوم في الأردن بالعملة الوطنية الدينار الأردني وأيضا الدولار الأمريكي.

كما نقدم أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في الاردن.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني

الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 42.29 دينار $59.64

سعر الذهب عيار 22 38.76 دينار $54.67

اسعار الذهب عيار 21 37.00 دينار $52.19

اسعار الذهب عيار 18 31.72 دينار $44.73

سعر الذهب عيار 14 24.67 دينار $34.79

سعر الذهب عيار 12 21.14 دينار $29.82

اسعار أوقية الذهب 1,315 دينار $1,855

اسعار جنيه الذهب 296.02 دينار $417.51

اسعار كيلو الذهب 42,287 دينار $59,643

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردنى

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

14 فبراير 42.69 37.36 32.02 24.90 21.35

13 فبراير 42.40 37.10 31.80 24.74 21.20

12 فبراير 42.41 37.11 31.80 24.74 21.20

11 فبراير 42.46 37.15 31.84 24.77 21.23

10 فبراير 41.67 36.46 31.25 24.31 20.83

9 فبراير 41.80 36.58 31.35 24.39 20.90

8 فبراير 41.68 36.47 31.26 24.31 20.84

7 فبراير 41.56 36.36 31.17 24.24 20.78

6 فبراير 41.25 36.10 30.94 24.06 20.63

5 فبراير 41.25 36.10 30.94 24.06 20.63