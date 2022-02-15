أسعار الذهب  في الأردن اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:26 م
15 فبراير 2022
أسعار الذهب  في الأردن اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022
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تراجع سعر الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022، بعد أن شهد ارتفاعاً طفيفاً بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي، ويحرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على نشر سعر الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022، حيث نقدم أسعار معدن الذهب اليوم في الأردن بالعملة الوطنية الدينار الأردني وأيضا الدولار الأمريكي.

كما نقدم أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في الاردن.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني

الوحدة  دينار اردنى     دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 42.29 دينار   $59.64

سعر الذهب عيار 22   38.76 دينار   $54.67

اسعار الذهب عيار 21 37.00 دينار   $52.19

اسعار الذهب عيار 18 31.72 دينار   $44.73

سعر الذهب عيار 14   24.67 دينار   $34.79

سعر الذهب عيار 12   21.14 دينار   $29.82

اسعار أوقية الذهب      1,315 دينار   $1,855

اسعار جنيه الذهب      296.02 دينار $417.51

اسعار كيلو الذهب      42,287 دينار $59,643

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردنى

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

14 فبراير      42.69 37.36 32.02 24.90 21.35

13 فبراير      42.40 37.10 31.80 24.74 21.20

12 فبراير      42.41 37.11 31.80 24.74 21.20

11 فبراير      42.46 37.15 31.84 24.77 21.23

10 فبراير      41.67 36.46 31.25 24.31 20.83

9 فبراير        41.80 36.58 31.35 24.39 20.90

8 فبراير        41.68 36.47 31.26 24.31 20.84

7 فبراير        41.56 36.36 31.17 24.24 20.78

6 فبراير        41.25 36.10 30.94 24.06 20.63

5 فبراير        41.25 36.10 30.94 24.06 20.63

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