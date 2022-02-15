تراجع مدوي.. سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022

تراجعت سعر الذهب في مصر في منتصف تعاملات الأربعاء 16 فبراير 2022، بقيم كبيرة عقب صدور تصريحات أوكرانية بأن التصعيد الروسى ضد أوكرانيا توقف، وصدر مقطع فيديو مصور للقوات الروسية تترك الحدود الأوكرانية، ما تسبب فى تراجع الذهب GOLD والنفط بعد تلك التصرحات الإيجابية والتى تنهى شبح الحرب المرتقبة لذا يحرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على نشر سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022.

وتراجع سعر الذهب عالميا عقب صدور تلك التصريحات بأكثر من 16 دولارا فى التعاملات الفورية بنسبة تراجع قدرها 0.88% وتم التداول عند 1854.45 دولار للأوقية ومازال المؤشر يتجه للأسفل.

أسعار الذهب في مصر

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر، فى منتصف تعاملات اليوم، بقيم من 5 إلى 7 جنيهات ومرشح لمزيد من الانخفاض فى استجابه لتراجع اسعار الذهب عالميا رغم تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.35% .

سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط فى مصر

سجل سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، في مصر، ظهر اليوم، ما بين 927 و928 جنيها للجرام، وكانت فى الصباح 934 جنيها للجرام

سعر جرام الذهب عيار 21 فى مصر

سجل سعر الذهب عيار 21 قيراطًا في مصر، ظهر اليوم، ما بين 811 و812 جنيهات للجرام وكان فى الصباح 817 جنيها للجرام

سعر جرام الذهب عيار 18 فى مصر

سجل سعر الذهب عيار 18 قيراطًا للجرام، اليوم، ما بين 695 و696 جنيها، وكان فى الصباح 700 جنيها للجرام.

سعر جنيه الذهب فى مصر

سجل سعر جنيه الذهب في مصر، اليوم، ما بين 6488 و6469 جنيها، وكان فى الصباح 6536 جنيها

الأسعار بدون المصنعية :

وتعلن شعبة الذهب في مصر تعلن الأسعار الجرام بدون المصنعية، والتي تتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار، وتختلف المصنعية من محافظة إلى أخرى ومن محل إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا في المعاملات الفورية في بورصة نيويورك، منتصف تعاملات اليوم، بنسبة 0.88% وتم التداول على 1854.45 دولار للأوقية، بتراجع قيمته 16 دولارا عن أسعار بداية التداول اليوم، بينما تراجعت أسعار الذهب فى العقود الآجلة 0.81% وتم التداول على 1856.12 دولارا للأوقية .

أسباب تراجع أسعار الذهب عالميا ومحليا :

تأثرت أسعار الذهب عالميا ومحليا وحققت سقوطا مدويا بعدما حققت أعلى ارتفاع لها منذ ثلاث شهور بسبب تراجع روسيا عن قرار الحرب على أوكرانيا وانسحاب قواتها من على الحدود كما ظهر ذلك فى مقطع فيديو مصور مما يعيد الأسواق للطمأنينة بعد الابتعاد عن شبح الحرب ليتأثر المعدن الأصفر بقرارات الفيدرالى الأمريكيى برفع الفائدة فى مارس بنحو 50 نقطة دفعة واحدة.

ويحرص موقع «المصري اليوم» على تقديم تحديث يومى لأسعار الذهب سواء في السوق المصرية والصاغة أو في الأسواق العالمية لتلبية احتياجات القراء الراغبين في معرفة الأسعار قبيل الشراء سواء للاقتناء أو الاستثمار أو الهدايا.