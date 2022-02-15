د. الحساينة: ملاحقة أجهزة السلطة بنابلس موكب استقبال المحرر "بشكار" مُخجل

وصف عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور يوسف الحساينة اليوم الثلاثاء 15/2/2022، إقدام أجهزة السلطة في نابلس على ملاحقة موكب استقبال المحرر "عنان بشكار"، أحد المناضلين الذين اتهمهم الاحتلال باٍيواء الشهيد أشرف نعالوة بالمخجل.

وقال د. الحساينة في تصريح له :"لقد آن الأوان أن تقف السلطة عند مسؤولياتها، وأن تنحاز إلى خيارات الشعب الفلسطيني، وأن تُطلق يده لمواجهة العدوان والتعبير عن رأيه بكل حرية."

وأكد د. الحساينة، على أن ملاحقة الأسرى المحررين والمقاومين من قبل السلطة يأتي في حين تقوم سلطات الاحتلال بالاعتداء على أهلنا في حي الشيخ جراح ومنع المتضامنين من التجمع فيه لمواجهة إرهاب المستوطنين.

وهاجمت أجهزة أمن السلطة في نابلس موكب استقبال المحرر "عنان بشكار"، وأصيب عدد من المشاركين بالاختناق بين المحرر نفسه وعدد من النساء والأطفال.