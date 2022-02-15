بالفيديو نجاة مُسنة بأعجوبة من موت محقق بعد دهسها مرتين

نجت عجوز روسية من موت محقق بأعجوبة، بعدما دهسها سائق سيارة مرتين ظنًا منه بالخطأ أنها كومة من الثلج، والمثير للدهشة أنها لم تصب بأي أذى.

وشهدت مدينة زيلينودولسك بجمهورية تتارستان الروسية، الحادث المروع، إذ أقدم سائق سيارة بدهس العجوز مرتين لكنها نجت من الحادث بغرابة.

وتم تداول مقطع فيديو صادم للحادث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت عجوز روسية تبلغ من العمر 77 عامًا واقفة خلف سيارة في ساحة انتظار مغطاة بالثلوج، وفجأة، تراجعت السيارة المتوقفة ودهستها.

وتظهر في الفيديو العجلة الخلفية اليمنى للسيارة وهي تدهس العجوز، وتظل السيارة في وضعيتها لبضع ثوانٍ فوق العجوز قبل أن تتحرك للأمام قليلًا، وبمجرد أن حاولت المرأة العجوز الخروج من تحت عجلاتها، ترجع السيارة فوقها مرة أخرى، وتدفعها إلى الخلف وسط الثلج.