لا تتعامل معه.. تطبيق يقرصن بياناتك الشخصية وحسابات المصرفية!

وجه خبراء أمنيون تحذيرًا هامًا لجميع مستخدمي "أندرويد"، من حملة برمجيات خبيثة جديدة تستهدف مستخدمي "أندرويد" في الولايات المتحدة وأوروبا، لقرصنة بياناتهم الشخصية وحساباتهم المصرفية.

وأكد الخبراء، أن المحتالين يتظاهرون بأنهم شركة DHL العملاقة للتوصيل، عبر رسالة نصية يرسلونها إلى الضحايا مع رابط يطلب منهم تنزيل تطبيق مزيف للشركة متوافق مع "أندرويد"، وفقا لموقع "إكسبريس" البريطاني.

وبمجرد تحميل التطبيق، يكون قادرا على سرقة تفاصيل تسجيل الدخول لأي منصة مصرفية تقريبا بعد تقديم نماذج تسجيل دخول مزيفة لمستخدمي "أندرويد" لسرقة بيانات الاعتماد المهمة.

وإذا تمكن المحتالون من الحصول على معلومات تسجيل الدخول للخدمات المصرفية عبر الإنترنت، فسيكونون قادرين على إفراغ الحسابات المصرفية لأي مستخدم "أندرويد" مستهدف.

وطالب الخبراء مستخدمي "أندرويد" بضرورة اليقضة والانتباه لجميع الرسائل النصية التي تصل إليهم.