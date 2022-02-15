سعر الذهب في الجزائر اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022-تراجع طفيف لسعر الذهب

يشهد سعر الذهب في الجزائر اليوم الأربعاء 16 فبراير/ شباط 2022، تراجعاً طفيفاً بالرغم من صعود أسعار المعدن النفيس عالمياً، حيث كما هبط متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في الجزائر (الأكثر تداولًا بالأسواق)، إلى نحو 7.331 ألف دينار (52.08 دولار)، ويحرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على نشر سعر الذهب في الجزائر اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022 الذي يحظى باهتمام كبير بين شرائح كبيرة من المجتمع الجزائري بشكل خاص والعالم كل بشكل عام.

سعر الذهب في الجزائر اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022

فيما متوسط سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر، مساء تداولات اليوم، إلى نحو 6.284 ألف دينار (44.64 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الجزائر اليوم، فقد سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4.887 ألف دينار (34.72 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في الجزائر

وتراجع متوسط سعر الأوقية (الأونصة) في الجزائر، خلال التعاملات المسائية اليوم، إلى نحو 260.555 ألف دينار (1851 دولارًا).

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في الجزائر، إلى نحو 58.647 ألف دينار (416.61 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في 8 أشهر اليوم الثلاثاء، وسط عزوف المستثمرين عن الأصول المحفوفة بالمخاطر، وإقبالهم على المعدن النفيس الذي يعد ملاذا آمنا، مع تزايد التوتر بين روسيا والغرب بخصوص أوكرانيا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية، بنسبة 0.4 % إلى 1877.96 دولار للأوقية الساعة 06:39 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل في وقت سابق أعلى مستوى منذ 11 من يونيو/ حزيران الماضي، وبلغ 1879.48 دولار.

وقفز الذهب، بنسبة 0.6% في العقود الأمريكية الآجلة إلى 1880.20 دولار للأوقية.

وقال ستيفن إينيس المدير لدى "إس.بي.آي أسيت مانجمنت"، إن أزمة أوكرانيا تدعم الذهب في وقت يشهد تضخما بسبب ارتفاع أسعار النفط، وعزوفا عن المخاطر مع انخفاض الأسهم.

وأضاف: "إذا فقدنا القوة الدافعة الناجمة عن (صراع) أوكرانيا، فسيتراجع الذهب سريعا".

وحصل المعدن النفيس على مزيد من الدعم مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، مما يخفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وتراجع الدولار قليلا، ما دعم جاذبية الذهب بالنسبة للمشترين الحائزين على العملات الأخرى.

أسعار المعادن الأخري

وتراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية، بنسبة 0.2 % إلى 23.79 دولار للأوقية.

في حين انخفض البلاتين، بنسبة 0.1 % إلى 1026.86 دولار.

كما تراجع البلاديوم، بنسبة 0.4 % إلى 2349.82 دولار.