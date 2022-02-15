أمريكي يقتل شقيقه وينتحر بسبب دب.. ما القصة؟

تسبب دب أسود في قيام أمريكي بقتل شقيقه عن طريق الخطأ، ثم الانتحار في ولاية أوريجون الأميركية.

وفي التفاصيل، وبدأت الفاجعة عندما اقتحم الدب الأسود حديقة منزل رجل أميركي مما تسبب له في ذعر وصدمة وارتباك شديد حسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وعلى الفور قام الرجل بأخذ مسدس يحتفظ به لقتل الدب، لكنه أطلق النار على شقيقه أثناء حشو الطلقات بدلاً من الدب فسقط قتيلاً، وعلى إثر الصدمة اتصل الرجل بالسلطات في مدينة صني فالي في أوريجون، قبل أن يقدم على الانتحار بنفس المسدس.

ووفق المحقق المسؤول على القضية: "بناء على التحقيق، يُعتقد أن المتصل انتحر بعد الاتصال برقم 911 للإبلاغ عن حادث إطلاق نار عرضي"، ولا يعرف ما إذا كان الدب تصرف بشكل عدواني تجاه الإخوة، أو عما حدث له بعد وصول السلطات إلى مكان الحادث.

وبحسب إدارة حدائق مقاطعة جوزفين، التي تشير إلى الولاية باسم "بلاد الدب الأسود" يعيش حوالي 25 ألف إلى 30 ألف دب أسود في ولاية أوريجون.

وتنصح السلطات في الولاية البقاء هادئا في حال مصادفة دب، منوهةً: "لا تركض أو تقوم بأي حركات مفاجئة. ابتعد ببطء ولا تنظر مباشرة لعيني الدب".