جنين: وقفة إسناد للأسرى وللمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة

واصلت فعاليات جنين ومخيمها وذوو الشهداء وأسرى محررون، مساء اليوم الثلاثاء 16 فبراير 2022، تنظيم وقفات الدعم والإسناد للحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال وللمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال في الثلاجات ومقابر الأرقام، داخل خيمة الاعتصام بميدان عميد الأسرى وسط جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأكد المشاركون أن هذه الوقفة تأتي إسنادًا للأسرى الذين يواجهون القمع داخل سجون الاحتلال، خاصة الأسير المريض ناصر أبو حميد وكافة الأسرى المرضى الذين يعانون من سياسة الإهمال الطبي، مطالبين المؤسسات الدولية والحقوقية بالضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن جميع الأسرى.

كما طالب المشاركون الصليب الأحمر الدولي وكل المؤسسات الدولية بأخذ دورهم والضغط على الاحتلال لتسليم جثامين الشهداء المحتجزة لديه بصورة تخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.