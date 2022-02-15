فتوى مصرية مُثيرة: هل يحق للمرأة تفتيش هاتف زوجها..!

أثارت فتوى مصرية الجدل من جديد، وهذه المرة حول موضوع مهم انتشر مؤخراً ويسبب الكثير من المشكلات في العائلات المصرية وبين الأزواج وهي تتعلق بتفتيش المرأة لهاتف زوجها، حيث أقرت لجنة الإفتاء المصرية بقرارها بشأن ذلك.

وقال الدكتور مجدي عاشور مستشار المفتي المصري وأمين الفتوى بدار الإفتاء إنه لا يجوز شرعا للزوجة التفتيش في هاتف زوجها بأي حال من الأحوال.

وأضاف أن ذلك لا يجوز شرعا لأنه من باب التجسس، فليس من حق الزوجة أن تفتش في تليفون زوجها كما ليس من حق الزوج أن يفتش تليفون زوجته، وذلك لسد الذرائع ولغلق باب الشك في العلاقة الزوجية.

وتابع: “لو زوجة بتفتش من وراء زوجها أو زوج بيفتش من وراء زوجته فهذا يهز العلاقة، وهذا يؤدي إلى هز أهم عمود قائمه عليه الأسرة اللي هو الثقة”.

مضيفا: “هذا الأمر داخل تحت قول الله “وَلا تَجَسَّسُوا”، فالتجسس ليس إلا على الغرباء فقط”.

وقال: “لو ظهر لك شيء على وجه اليقين ابدأ اتكلم إنما في دائرة الوهم والشك فلا، فالأسر لا تهد بسبب الأوهام والخيالات”، مؤكدًا أن التفتيش في الهاتف من قبل الزوجة أو الزوج هو “تجسس وحرام شرعا”.