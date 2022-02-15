الآن تفعيل رابط صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر فبراير 2022

موعد تفعيل رابط صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر فبراير 2022، اقترب موعد الإعلان عن صرف المساعدات النقدية القطرية للأسر الفقيرة في قطاع غزة، ومن المتوقع وفق الجهات المختصة أن ترسل الأمم المتحدة رسائل للمستفيدين من المنحة القطرية تفيد بموعد وآلية صرفها، وينتظر نحو 100 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة بدء صرف الـ 100 دولار، لذا يقدم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" موعد تفعيل رابط صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر فبراير 2022.

ويبدأ المستفيدون بالبحث عبر الانترنت مطلع كل شهر عن الموعد الرسمي لصرف المنحة القطرية 100 دولار شهر فبراير 2022، وفي العادة تبدأ الأمم المتحدة والجهات ذات الصلة بإرسال رسائل للمستفيدين من المنحة القطرية منتصف كل شهر، بعد أن كانت سابقا تصرف في الأسبوع الأول من كل شهر، وتعمل وكالة "فلسطين اليوم" جاهدة لنشر الموعد الرسمي لصرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة بعد التواصل مع الجهات المختصة.

الموعد الرسمي لصرف المنحة القطرية 100 دولار شهر فبراير 2022

ويستفيد نحو 100 ألف أسرة فقيرة من المنحة القطرية 100 دولار، وقبل بدء صرفها للمستفيدين تخرج وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، ببيان صحفي توضح فيه آلية صرفها وعدد المستفيدين ونقاط الصرف وكل ما يتعلق بالأمر، إلا أن الأعداد تتفاوت من شهر لآخر وفق ما ترتئي الجهات المختصة.

وشرعت قطر بصرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة منذ عام 2018، وكانت حكومات الاحتلال تسعى لعرقلة إدخالها إلى قطاع غزة في أكثر من مناسبة، بهدف تضييق وتشديد الخناق على أهالي قطاع غزة، لكن الغزيين كانت لهم وسائل كثيرة تجبر الاحتلال التراجع عن قراره.

موعد إرسال رسائل للمستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار شهر فبراير 2022

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر فبراير

ومن المتوقع وفق مصادر رسمية، أن تبدأ الأمم المتحدة بإرسال رسائل المنحة القطرية للأسر المتعففة نهاية الأسبوع الجاري، لكنها لم تُحدد عدد المستفيدين منها، كون الأمر يتعلق باللجنة القطرية وقيمة الأموال المرسلة، إلا أن التأكيد على أنها ستصرف هذا الشهر لتلك الأسر في القطاع.

تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار شهر فبراير 2022.. افحص اسمك

شروط للاستفادة من أموال المنحة القطرية

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت بيانًا صحفيًا، اوضحت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين من الاسر المتعففة، لاستلام 100 دولار من المنحة القطرية، وهي على النحو التالي :

أولاً: الشرط الأول: من استلم أقل من 22 مرة ، فما فوق

ثانيًا: وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: وأكدت انه لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

رابعًا: تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين، وهي شروط حددتها اللجنة في وقت سابق، وهي تتغير وفق ما تراه وزارة الشؤون الاجتماعية.

آلية صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 2-2022

وحول آلية صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 1-2022 فقد قال المسؤول الاممي: عملية الصرف ستتم وفق الآلية التي تمت خلال الشهر الماضي عبر أماكن صرف معتمدة ومحددة تم الاتفاق عليها بين الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي التابع لها وبين السلطة الفلسطينية وبدعم من دولة قطر .

وعن عملية صرف المساعدات النقدية فإنه لا توجد إشكاليات كما أنه ستصل رسائل للمستفيدين تشير إلى موعد ومكان الاستلام بالتحديد.