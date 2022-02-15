بالصور الشجاعية ينهي مرحلة الذهاب بتعادل ايجابي أمام أقرب منافسيه "خدمات رفح"

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:52 م
15 فبراير 2022
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أنهى اتحاد الشجاعية اليوم الثلاثاء 15/2/2022، مرحلة الذهاب بتعادل ايجابي بنتيجة 2/2أمام أقرب منافسيه "خدمات رفح".

وشهد ملعب اليرموك اليوم مواجهة من العيار الثقيل في الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الممتاز بين اتحاد الشجاعية وخدمات رفح، علماً أن المباراة كانت مقررة أول أمس، لكن تم تأجيلها بسبب وفاة نجم الخدمات والكرة الفلسطينية الراحل علي أبو السعيد.

ودخل المنطار المباراة بعد أن ضمن منذ الجولة الماضية انهاء مرحلة الذهاب من البطولة متصدراً للترتيب في ظل تعثر منافسيه الثلاثة في الجولة الماضية، وهذا ما يخفف من الضغوط الملقاة على عاتق اللاعبين أمام خدمات رفح.

ولم يتمكن الشجاعية في آخر جولتين من مواصلة الانتصارات، الأمر الذي يجعله يدخل مباراة اليوم وعينه على تحقيق الفوز وتأكيد زعامته للبطولة وتوسيع الفارق مع أقرب منافسيه إذ تملك ثلاثة فرق (18) نقطة وهي شاب خانيونس وشباب رفح واتحاد خايونس، بينما يملك خدمات رفح (17) نقطة ويحتل المركز الخامس.

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