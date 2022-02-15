سعر الدولار في لبنان اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022، يترقب المواطنين في لبنان أسعار صرف عملتهم الوطنية، كونها تشهد انخفاضا ملحوظا مقابل العملات الأجنبية الرئيسية أهمها الدولار الأمريكي، لهذا تتوجه أنظار المواطنين والتجار صوب شاشات البورصة باستمرار، للاطلاع على سعر العملات في البلد، لأن التغيرات تطرأ عليها باستمرار، وفق الأحداث الجارية في المنطقة، لهذا تتوجه أنظارهم لمعرفة سعر عملتهم مقابل العملة الخضراء، كونهم يتعاملون بالأخيرة في الكثير من التعاملات سواء التجارية أو الاستثمارية.

ويبحث اللبنانيون مطلع كل صباح عن سعر الدولار في لبنان اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022، فالصعود والنزول للعملات تؤثر على الناس وخاصة من يدخر الدولار الأمريكي، وكذلك من يتلقى راتبه بالليرة اللبنانية، لهذه الأسباب نشرت لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، أسعار الدولار في لبنان لليوم الأربعاء، وذلك لتجنبهم البحث عبر مواقع الانترنت.

سعر الدولار في لبنان اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022

وتعاني لبنان من أزمات سياسية منذ عام 2019، وهو ما أثر على اقتصادها الداخلي، وجعله هشا، كما أثر على سعر الليرة اللبنانية مقابل العملات الأجنبية، إلا أن العديد من الحكومات تغيرت في هذه المدة من الزمن، لكنهم تشاركوا في أمر واحد وهو عدم وجود حل لتلك الأزمة التي لا تزال تعصف بالبلاد منذ ما يقارب من 3 سنوات، إلا أنها اشتدت خلال الأشهر الماضية.

سعر الدولار في لبنان اليوم الأربعاء

وشهد سعر الدولار في لبنان اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، متأثرا بقرار الصرف وفق سعر "صيرفة".

ومنصة صيرفة هي منصة تابعة للمصرف المركزي تمارس أعمال الصيرفة العادية وفق تسعير يومي للدولار الأمريكي، ويكون بالعادة قريبا من سعر صرف السوق السوداء.

سعر الدولار اليوم في لبنان

انخفض سعر صرف الدولار في لبنان اليوم الأربعاء لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ليتراوح بين 20.925 ألف ليرة و20.975 ألف ليرة لكل دولار، مقابل 21125 و21075 ليرة لبنانية للدولار الواحد في ختام تداولات أمس الثلاثاء.