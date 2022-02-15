سعر الذهب اليوم في لبنان الأربعاء 16 فبراير 2022

تراجع متوسط أسعار الذهب في لبنان، اليوم الأربعاء 16 فبراير/شباط 2022، بالرغم من صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

أسعار الذهب اليوم في لبنان

وانخفض متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان اليوم، إلى نحو 89.982 ألف ليرة (59.51 دولار).

كما هبط متوسط سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في لبنان (الأكثر تداولًا بالأسواق)، إلى نحو 78.737 ألف ليرة (52.08 دولار).

وتراجع متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان، إلى نحو 67.488 ألف ليرة (44.64 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في لبنان اليوم، فقد سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 52.490 ألف ليرة (34.72 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في لبنان

وتراجع متوسط سعر الأوقية (الأونصة) في لبنان اليوم، إلى نحو 2.798 مليون ليرة (1851 دولارا).

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الذهب، إلى نحو 629.893 ألف ليرة (416.61 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في 8 أشهر اليوم الثلاثاء، وسط عزوف المستثمرين عن الأصول المحفوفة بالمخاطر، وإقبالهم على المعدن النفيس الذي يعد ملاذا آمنا، مع تزايد التوتر بين روسيا والغرب بخصوص أوكرانيا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية، بنسبة 0.4 % إلى 1877.96 دولار للأوقية الساعة 06:39 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل في وقت سابق أعلى مستوى منذ 11 من يونيو/ حزيران الماضي، وبلغ 1879.48 دولار.

وقفز الذهب، بنسبة 0.6% في العقود الأمريكية الآجلة إلى 1880.20 دولار للأوقية.

وقال ستيفن إينيس المدير لدى "إس.بي.آي أسيت مانجمنت"، إن أزمة أوكرانيا تدعم الذهب في وقت يشهد تضخما بسبب ارتفاع أسعار النفط، وعزوفا عن المخاطر مع انخفاض الأسهم.

وأضاف: "إذا فقدنا القوة الدافعة الناجمة عن (صراع) أوكرانيا، فسيتراجع الذهب سريعا".

وحصل المعدن النفيس على مزيد من الدعم مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، مما يخفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وتراجع الدولار قليلا، ما دعم جاذبية الذهب بالنسبة للمشترين الحائزين على العملات الأخرى.

أسعار المعادن الأخرى

وتراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية، بنسبة 0.2 % إلى 23.79 دولار للأوقية.

في حين انخفض البلاتين، بنسبة 0.1 % إلى 1026.86 دولار.

كما تراجع البلاديوم، بنسبة 0.4 % إلى 2349.82 دولار.