مسؤول "إسرائيلي": بينت يخشى جولة تصعيد أخرى مع غزة بسبب الشيخ جراح

مخاوف "إسرائيلية": بينت يخشى نقل أحداث الشيخ جراح لجولة تصعيد أخرى مع غزة

قال مصدر سياسي "إسرائيلي" رسمي يرافق رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت في زيارته إلى البحرين، أن الأحداث التي يشهدها حي الشيخ جراح قد تؤدي إلى جولة تصعيد أخرى مع حركة حماس في قطاع غزة.

جاء ذلك في تصريحات نشرتها كافة وسائل الإعلام العبرية على لسان المصدر الذي فيما يبدو أنه بينيت بنفسه، لكنه صدر باسم مصدر سياسي رسمي، لأسباب سياسية داخلية.

وقال المصدر: أن هناك مخاوف حقيقية من أن تؤدي أحداث الشيخ جراح إلى جولة أخرى، محذرًا من أن ذلك سيشعل الأوضاع في المنطقة بعد الزيارة الناجحة لبينيت إلى البحرين.

ودعا المصدر إلى ضرورة تجنب الاستفزازات خاصة من قبل أعضاء الكنيست (كاسيف والطيبي وبن غفير – كما ذكرهم) الذين يصلون الحي بهدف إشعال الأوضاع، مشددًا على ضرورة منع التصعيد باعتبار أن القدس مكان حساس.

وزعم أن الحكومة الإسرائيلية ستتخذ كل ما يمكنها من إجراءات من أجل الحفاظ على الهدوء وتجنب أي استفزازات تقود الأوضاع إلى عواقب سيئة.