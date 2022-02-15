التشكيل الرسمي لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بدوري الأبطال

أعلن كلا المدربين الأرجنتيني ماوريسيو بوتيتشينو والإيطالي كارلو أنشيلوتي التشكيل الرسمي لفريقي باريس سان جيرمان وريال مدريد، ضمن فعاليات ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب حديقة الأمراء.

تنطلق مباريات الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء بمواجهة نارية بين باريس سان جرمان وضيفه ريال مدريد على ملعب "بارك دي برانس".

يشار إلى أن آخر لقاء جمع الجانبين انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي..

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي - كيمبيمبي - ماركينيوس - نونو مينديز.

خط الوسط: ماركو فيراتي - باريديس - دانيلو.

خط الهجوم: ليونيل ميسي - دي ماريا - كيليان مبابي.

بينما جاء تشكيل ريال مدريد كالتالي..

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي - ديفيد ألابا - ميليتاو - داني كارفخال.

خط الوسط: كاسيميرو - مودريتش - توني كروس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو.