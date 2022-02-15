كورة لايف.. بث مباشر مباراة ريال مدريد وباريس سان جريمان اليوم 15-2-2022 || على يلا شوت شاهد مباراة باريس سان جريمان ضد ريال مدريد في دوري الابطال

رابط بث مباشر مباراة ريال مدريد وباريس سان جريمان اليوم الثلاثاء الموافق 15-2-2022 على قنوات بي ان سبورت 1 الرياضية ، ويبحث الملايين من عشاق كرة القدم في هذه الاثناء والتي تسبق مباراة باريس سان جيرمان أمام ريال مدريد مباراة بساعات قليلة ، إذ يتسابق الفريقين إلى العبور في هذه المباراة المهمة مباريات ثمن نهائي في دوري ابطال أوروبا 2021-2022 ، ومن المتوقع ان تسجل نسبة عالية من المشاهدات بسبب الاهتمام الكبير من عشاق القدم لمشاهداتها والتعرف على الفائز ، ونشير لكم إلى ان فريق ريال مدريد الاسباني قد تمكن من الفوز بصدارة المجموعة الرابعة، بعد أن جمع 15 نقطة من الفوز في خمس مباريات وخسارة واحدة ، وسعى فريق فلسطين اليوم إلى وضع القنوات الناقلة التي تبث هذه المباراة بجودة عالية حتى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة التي تدرب لها اللاعبون خلال الأيام الماضية على كافة السيناريوهات التي من الممكن ان تحدث على ارض الميدان .

وبكل اريحية تامة سيشاهد عشاق كرة القدم مباراة ريال مدريد وباريس سان جريمان بث مباشر على موقع يلا شوت وكورة لا يف وبي ان سبورت الرياضية 1 beIN SPORTS PREMIUM 1 بدون أي عوائق او تشويش ، وقال محللين رياضيين إن هذه المباراة من الصعب توقع الفائز فيها لأن كلاهما يضمان أروع واقوى نجوم كرم القدم ، وفيما يلي تفاصيل البث المباشر لمباراة سان جيرمان والريال في الدور 16 من دوري ابطال اوروبا .

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ونشير لكم ايضًا في هذه المقدمة إلى أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي احتل صدارة المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، خلفًا مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد أن تمكن النادي الفرنسي من الفوز في ثلاث مباريات وتعادل مرتين وخسر مباراة واحدة ، كما وستنطلق صافرة الإنذار في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر والحادية عشر بتوقيت السعودية ، على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية، باريس. وسيعلق على المباراة المعلق الرياضي حسين العيدروس .

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وبخصوص التشكيلة المتوقعة لفريق باريس سان جيرمان ، في ثمن النهائي لدوري ابطال أوروبا فغنها تضم 24 لاعبًا : وهم التالي: نافاس، حكيمي، كيمبيمبي، دراكسلر، كيرير، نونو مينديس، إدريسا جايي، ميسي، سيمونز، دوناروما، لوتيلييه. ماركينيوس، فيراتي، مبابي، باريديس، إيكاردي، نيمار، دي ماريا، دانيلو، داجبا، فينالدوم، كورزاوا، هيريرا، ديالو، وكانت تقارير إعلامية رياضية أوروبية قد قالت أن اللاعبين خوان بيرنات و سيرجيو راموس سيتغيب عن المباراة ، الأول بسبب عدم قيده في قائمة دوري الأبطال ، والثاني بسبب الإصابة .

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أما التشكيل المتوقع لريال مدريد التي سيلعب بها امام سان جيرمان تضم التالي: التشكيل | 4-3-3 المدرب كارلو أنشيلوتي ، تيبو كورتوا..... فيرلان مندي - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - داني كارباخال .. لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس .. فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - رودريجو

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وسوف تذاع مباراة الريال امام سان جيرمان كما باقي مباريات دوري أبطال أوروبا حصريًا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان على beIN SPORTS PREMIUM 1 ، وفيما يلي تردد القناة .

التردد : 12604

القطبية : أفقي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 3/2

إشارة ارسال البث : DVB-S2

معدّل تردد الموجة : 8PSK

الجودة : hd