أسعار الذهب اليوم في سوريا الأربعاء 16 فبراير 2022

تراجعت أسعار الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 16 فبراير/شباط 2022، بالتزامن مع هبوط المعدن الثمين في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في سوريا

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا اليوم 149.387 ألف ليرة (59.47) دولار.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا (الأكثر تداولًا في الأسواق) 130.717 ألف ليرة (52.04 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم في سوريا 112.042 ألف ليرة (44.60 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في سوريا، فقد هبط سعر جرام الذهب عيار 14 خلال تعاملات اليوم لنحو 87.143 ألف ليرة (34.69 دولار).

أسعار الأوقية والجنيه الذهب اليوم في سوريا

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا نحو 4.645 مليون ليرة (1850 دولارا)؛ فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في سوريا 1.045 مليون ليرة (416.30 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

شهدت أسعار الذهب تراجعا نسبيا في تعاملات اليوم الثلاثاء، وحامت بالقرب من أعلى مستوياتها في 8 أشهر.

دفعت التوترات المتصاعدة بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا المستثمرين إلى تجنّب الأصول ذات المخاطر العالية واختيار المعدن النفيس.

كانت أسعار الذهب أنهت تعاملاتها أمس على ارتفاع بأكثر من 27 دولارا، لتسجل أعلى مستوى في 3 أشهر، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا.

ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب -تسليم شهر أبريل/نيسان- بنحو 0.04%؛ ليصل إلى مستوى 1870.20 دولار للأوقية.

بينما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.17%، ليصل إلى 1867.94 دولار للأوقية.

وفي التوقيت نفسه، هبط سعر العقود الآجلة للفضة -تسليم مارس/آذار- بنسبة 0.75%، مسجلًا 23.67 دولار للأوقية.

كما صعد سعر البلاتين الفوري بنحو 0.08% عند 1031.61 دولار للأوقية، في حين تراجع سعر البلاديوم الفوري بنحو 2.43%، ليسجل مستوى 2310.30 دولار للأوقية.