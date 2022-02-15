سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022، يبحث السوريون يوميا عن سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية، التي تشهد انخفاضا ملحوظا، بسبب الأحداث التي يشهدها ذلك البلد الشامي، وهو ما أثر على كل مناحي الحياة هناك، فأسعار العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي مهمة في حياة السوريين، وخاصة التجار وأصحاب المتاجر وشركات الصرافة، لأن الصعود والهبوط يؤثر على عملهم سواء بالإيجاب أو السلب، كما أن الأسعار لا تثبت وتتغير في كل لحظة.

وتختلف أسعار العملات الأجنبية مقابل الليرة في سوريا بشكل يومي وأحيانا عدة مرات في اليوم الواحد، لهذا يبحث الناس هناك باستمرار عن سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022، لهذا السبب يعمل فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، للمسارعة ونشر التحديثات اليومية لأسعار العملات في سوريا وخاصة الدولار الأمريكي.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022

وتشهد سوريا أحداثا مأساوية منذ أكثر من عشر سنوات، أدت إلى مقتل مئات الآلاف من المواطنين وإصابة وتشريد الملايين، وهدم عشرات الآلاف من المنازل وأحيانا فوق رؤوس ساكنيها، وهو ما دفع الملايين إلى اللجوء لدول عربية وأجنبية للبحث عن الأمان المفقود في ذلك البلد.

وعادة الأحداث السياسية والحروب عند دولة ما تدفع إلى انخفاض أسعار عملتها الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما يؤثر على اقتصادها وتجارتها، لأن الاقتصاد هو ركيزة قوة الدولة، وانخفاضه يعني انخفاض ركن أساسي من أركان قوة البلد، وهو ما نراه في سوريا التي تعاني من حرب ودمار منذ ما يقارب العقد من الزمن.

وتشير توقعات الاقتصاد السوري للعام الجاري 2022 إلى أنه قد يتجه للأسوأ في الوقت الذي تستمر فيه السلع والخدمات بتسجيل أسعار مرتفعة في سوريا.

سعر الدولار اليوم في سوريا اليوم الأربعاء

تراجع سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 3595 ليرة للشراء، 3630 ليرة للبيع.

وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، تتمنى أن تنال المقالة اعجباكم، وأنها لن تدخر جدها في نشر كل ما يلقي اهتمامكم