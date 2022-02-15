رئيس "هيئة مقاومة الجدار" يدعو لتصعيد وتطوير المقاومة الشعبية بوجه الاحتلال

دعا رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، اليوم الثلاثاء 15 فبراير 2022 إلى التصدي لهجمات المستوطنين وتفعيل لجان الحماية والمقاومة الشعبية والخروج بجدول أعمال ووضع آليات عملية للصمود والثبات على الأرض، بالإضافة إلى تصعيد وتطوير المقاومة الشعبية في وجه الاحتلال ومستوطنيه.

وأكد شعبان خلال لقاءٍ جمعه، بمحافظ سلفيت عبد الله كميل في مقر المحافظة، أن الهيئة جاهزة لدعم صمود أبناء شعبنا الفلسطيني في محافظة سلفيت عمومًا، وفي قرية مردا خصوصًا، أمام محاولات الاحتلال ومستوطنيه سرقة الأرض والاستيلاء عليها، داعيًا إلى الوقوف على احتياجات القرية وتقديم كل ما يلزم لتعزيز صمودها.

بدوره، استعرض كميل خلال اللقاء، مجمل انتهاكات الاحتلال وواقع الاستيطان وتصاعد وتيرة الاعتداءات في بلدات وقرى المحافظة.