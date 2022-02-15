أسعار العملات الرقمية: البيتكوين يرتفع إلى 43 ألف دولار

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء 15/2/2022، ارتفاعاً حيث بلغ إجمالي حجم سوق العملات الرقمية 64.96 مليار دولار، ما يعادل ارتفاع بنسبة قدرها 0.55% عن اليوم الماضي.

وتبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 40.96%، ما يعادل انخفاض قدره 1.73% عن اليوم الماضي.

أسعار العملات الرقمية

ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 3.47% لتسجل نحو 43,682 دولار.

ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 5.91% لتسجل نحو 3,039 دولار.

ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 8.11% لتسجل نحو 426 دولار.

انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 0.9998 دولار.

ارتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 4.02% لتسجل نحو 0.8248 دولار.

ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 3.47% لتسجل نحو 1.07 دولار.

ارتفع سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 7.99% لتسجل نحو 101 دولار.

ارتفع سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 4.40% لتسجل نحو 54 دولار.

ارتفع سعر أفلانش (AVAX) بنسبة 7.59% لتسجل نحو 84 دولار.