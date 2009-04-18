القائد العام للجيش الإيراني الكيان الصهيوني ليس بمستوي من يهدد إيران‏

فلسطين اليوم – قسم المتابعة

صرح القائد العام لقوات الجيش العميد عطاء الله صالحي اليوم السبت على قدرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية مؤكدا ان كيان الارهاب الصهيوني ليس بمستوى من يستطيع ان يشكل تهديدا لإيران الاسلامية .

وجاءت اقوال العميد صالحي قبل ظهر اليوم للصحافيين علي هامش الاستعراض العسكري للقوات الإيرانية بمناسبة "يوم الجيش".

واكد القائد العام لقوات الجيش أن القدره الجمهورية الاسلامية الايرانية علي الصعيد الاقليمي أدت الي أن يتخذ العدو موقفا انفعاليا ازاء طهران موضحا أن الاعداء باتوا يواجهون العجز التام في تنفيذ تهديداتهم ضد ايران .

وتابع هذا المسؤول قائلاً:" ان اسرائيل تشكل تهديدا كبيرا للشعوب الاسلامية والشعوب الحرة في العالم والبشرية كافة" .

وأشار العميد صالحي الي قدرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المجال الدفاعي مؤكدا أن الصهاينة ليسوا بالموقع الذي يشكلون فيه تهديدا للشعب الايراني خاصة اذا ما اخذت هزائمهم في عدوانهم ضد الشعبين اللبناني والفلسطيني بعين الاعتبار .