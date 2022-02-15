إليكم سبب تسوس الأسنان وأسهل طريقة لحمايتهم

تؤدي بعض أنواع البكتيريا إلى إصابة الأسنان بالتسوس، وذلك نتيجة الإفرازات التي تنتجها فتؤدي إلى إتلاف "مينا الأسنان"، وربما يتطور الأمر إلى ثقوب يرافقها آلام بدرجات متفاوتة.

ويحدث التسوس عادةً في الفراغات بين الأسنان، ويحذر الأطباء من الإهمال في التعامل مع هذا الأمر، لأنه قد يجعلك تفقد كل أسنانك مع مرور الوقت، وذلك وفقًا لتقرير نشرته إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، أشارت فيه إلى إمكانية تجنب هذه المشكلة عن طريق نظافة الأسنان بصورة مناسبة.

والسبب الرئيسي في تكوين البكتيريا المسببة للتسوس هو تراكم بقايا الطعام داخل الفراغات بين الأسنان بصورة تسمح للبكتيريا بالنمو والانتشار في أماكن متفرقة.

وتعمل البكتيريا المسببة للتسوس على تحويل بقايا الطعام إلى مواد حمضية تتسبب في تآكل المعادن المهمة المكونة لطبقة المينا في الأسنان وبالتالي سهولة تآكلها.

وللعاب دور مهم في مكافحة تآكل مينا الأسنان، إلا أنه في حالة تزايد نسبة الأحماض بصورة كبيرة يصبح دور اللعاب في معادلتها غير فعال وهو ما يمهد الطريق لتسوس الأسنان.