موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي 2022 في فلسطين، يبحث الفلسطينيون في هذه الأيام عن موعد تغيير التوقيت الشتوي إلى صيفي، وخاصة أن أيام قلائل متبقية على بدء العمل بالتوقيت الصيفي في الأراضي الفلسطينية، فطلاب المدارس، والجامعات، الموظفين والقطاع الخاص، جميعهم مهتمون بمعرفة متى يمكن أن يتغير التوقيت الشتوي وبدء العمل بالتوقيت الصيفي، حتى لا يتأخر الموظف أو العامل عن موعد عمله وخاصة أن ساعة كاملة تفرق بين التوقيتين، لهذا هو مهم في حياة الناس.

ويكثر اللغط في أول يومين من بدء العمل بالتوقيت الصيفي، لهذا ننشر لكم موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي 2022 في فلسطين، إذ يعمل فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على نشر موعد تغيير عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الأمام، فهو يسعى جاهدا لوضع كل ما يهم متابعيه عبر الموقع، ليخفف عنهم عناء البحث عبر محركات البحث على الانترنت.

موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي 2022

وفي هذا التوقيت الصيفي تتقدم عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الأمام، وفي التوقيت الشتوي تتأخر ساعة كاملة إلى الخلف، إلا أن من يحملون أجهزة موبايل حديثة، فإن لغط يحدث عندما تتغير الساعة لوحدها، وكذلك لارتباطها الوثيق بالتوقيت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويبدأ الناس بالتساؤل عبر وسائل التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وغيرها عن السؤال الشهير.. كم الساعة الآن؟، ويبقى الحال على ما هو لمدة يومين كاملين تقريبا.

وفي هذا التوقيت يطول النهار ساعة كاملة، ويقصر الليل، على عكس التوقيت الشتوي، الذي يطول فيه الليل ويقصر النهار، حتى أن في هذا التوقيت تكثر الرحلات إلى الأماكن الترفيهية المنتشرة في محافظات قطاع غزة، وأهمها البحر، نظرا لطول ساعات النهار، والأجواء الجميلة المعتدلة، على عكس فصل الشتاء، الذي نادرا ما تجد رحلة ترفيهية إلى مكان ما، نظرا لبرودة الطقس وهطول الأمطار في معظم الأوقات، والذي يجبرهم على البقاء في بيوتهم.

موعد تغيير التوقيت الصيفي في فلسطين 2022

وعن الإجابة عن هذا التساؤل فهو أن العمل بالتوقيت الصيفي قد يبدأ يوم 25/3/2022 وهو في أوائل شهر الربيع.