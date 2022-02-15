"الجهاد الإسلامي" تنعى شهيد رام الله المحرر نهاد البرغوثي

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، الأسير المحرر الشهيد نهاد أمين البرغوثي من بلدة كفر عين في رام الله، والذي استشهد جراء إصابته برصاص الاحتلال الصهيوني خلال المواجهات في قرية النبي صالح غرب مدينة رام الله.

وحملت الحركة في بيان لها وصل "فلسطين اليوم"، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استهدافها لأبناء شعبنا، وتصعيدها الخطير لوتيرة اعتداءاتها في الضفة والقدس المحتلتين التي طالت كل ما هو فلسطيني، داعية المجتمع الدولي، لكسر حاجز الصمت وضرورة تحمل مسؤولياته، والتحرك حيال ما تقوم به قوات الاحتلال من إرهاب بحق شعبنا من انتهاكات وقتل وهدم ومصادرة للأرض وتهويد للمقدسات.

ودعت الحركة في بيانها، الجماهير بالعمل على تصعيد الحراكات الشعبية، وتصعيد المواجهات، والتصدي لقوات الاحتلال على كل نقاط التماس المختلفة ردآ على هذه الجريمة النكراء، مؤكدة أنها ستبقى دوماً جنبآ إلى جنب مع أهلنا وأبناء شعبنا في كل مكان، حتى التحرير على ترابنا فلسطين.

وفيما يلي نص البيان:

🔻 بسم الله الرحمن الرحيم

(وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ ولكن لَّا تَشْعُرُونَ)

بيان نعي شهيد

ننعى في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الأسير المحرر الشهيد نهاد أمين البرغوثي من بلدة كفر عين في رام الله، والذي استشهد جراء إصابته برصاص الاحتلال الصهيوني خلال المواجهات في قرية النبي صالح غرب مدينة رام الله.

إننا في حركة الجهاد الإسلامي، نحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استهدافها لأبناء شعبنا، وتصعيدها الخطير لوتيرة اعتداءاتها في الضفة والقدس المحتلتين التي طالت كل ما هو فلسطيني.

كما وندعو المجتمع الدولي، لكسر حاجز الصمت وضرورة تحمل مسؤولياته، والتحرك حيال ما تقوم به قوات الاحتلال من إرهاب بحق شعبنا من انتهاكات وقتل وهدم ومصادرة للأرض وتهويد للمقدسات.

إننا نشاطر عائلة الشهيد البطل نهاد البرغوثي، بأحر التعازي والمواساة بهذا المصاب، وندعو الله تعالى أن يجعله في عليين، ونؤكد على أن حركة الجهاد الإسلامي ستبقى دوماً جنبآ إلى جنب مع أهلنا وأبناء شعبنا في كل مكان، حتى التحرير على ترابنا فلسطين.

ندعو الجماهير بالعمل على تصعيد الحراكات الشعبية، وتصعيد المواجهات، والتصدي لقوات الاحتلال على كل نقاط التماس المختلفة ردآ على هذه الجريمة النكراء.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - الضفة الغربية

14 رجب 1443هـ - 15 فبراير 2022م