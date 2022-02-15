بث مباشر مباراة باريس سان وريال مدريد

بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد، تنطلق مساء اليوم الثلاثاء منافسات دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-22 بمواجهة مثيرة للاهتمام، تجمع بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

"فريق فلسطين اليوم"، رصد قبل انطلاق الدور الستة عشر من البطولة عمليات بحث كثيرة على تشكيل ومواعيد المباريات التي تجمعها الإثارة والتشويق لقوة المنافسين وخبرتهم في البطولة، الأمر الذي دفع فريق الموقع، لتخصص هذه المقالة للحديث عن مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد والتشكيل المتوقع لكلا الفريقين، بالإضافة إلى القنوات الناقلة للمباراة ومعلق المخصص لها وروابط البث المباشر المتاحة للمباراة.

تشكيلة باريس سان جيرمان وريال مدريد المتوقع "دوري أبطال أوروبا"

وكان ريال مدريد تمكن من الفوز بصدارة المجموعة الرابعة، بعد أن جمع 15 نقطة من الفوز في خمس مباريات وخسارة واحدة.

أما باريس سان جيرمان، فقد احتل وصافة المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، خلف مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد أن تمكن النادي الفرنسي من الفوز في ثلاث مباريات وتعادل مرتين وخسر مباراة واحدة.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان؟

وتذاع مباريات دوري أبطال أوروبا حصريًا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان على beIN SPORTS PREMIUM 1.

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان

أعلن ماوريسيو بوكيتنيو، مدرب باريس سان جيرمان قائمة الفريق التي سيخوض بها مباراة ريال مدريد، مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ويتواجد في القائمة، النجم البرازيلي، نيمار جونيور، بعد تعافيه من إصابة بالتواء في الكاحل أبعدته عن الملاعب منذ 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

كما انضم أيضا الثنائي السنغال إدريسا جايي وعبدو ديالو، بعد تتويجهما مؤخرا بكأس الأمم الأفريقية في الكاميرون.

وتضم القائمة 24 لاعبا، هم:

نافاس، حكيمي، كيمبيمبي، ماركينيوس، فيراتي، مبابي، باريديس، إيكاردي، نيمار، دي ماريا، دانيلو، داجبا، فينالدوم، كورزاوا، هيريرا، ديالو، دراكسلر، كيرير، نونو مينديس، إدريسا جايي، ميسي، سيمونز، دوناروما، لوتيلييه.

في المقابل، يغيب سيرجيو راموس للإصابة، وخوان بيرنات لعدم قيده في قائمة دوري الأبطال.

بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المتوقع أن يعتمد المدرب كارلو أنشيلوتي على التشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلان مندي - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - داني كارباخال

لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - رودريجو

بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد هنـــــــــا