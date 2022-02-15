بالفيديو إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب القدس

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي"، في محيط جامعة القدس في بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن " قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع بكثافة صوب الطلبة داخل حرم الجامعة وفي محيطها، وتم إخلاؤه".

وتشهد مدينة القدس وكافة مدن الضفة حالة من التوتر، جراء تصاعد اجراءات الاحتلال وقطعان مستوطنيه ضد شعبنا الفلسطيني، فقد أعلنت وزارة قبل للحظات عن استشهاد أسير محرر برصاص الاحتلال في قرية النبي صالح غرب رام الله إثر إصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت غرب المدينة .

وفيما يلي مقطع فيديو يوضح أطلق قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه جامعة أبو ديس وأسفرت عن إصابة عدد من الطلاب بالاختناق: