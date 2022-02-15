يفصلنا فقد أقل من شهرين على حلول شهر رمضان المبارك، وهو من الشهور المباركة التي ينتظرها المسلمون بفارغ الصبر كونه يأتي مرة في العام فهو تكثر فيه العبادات والأدعية والأعمال الصالحة، حيث يقدم لكم فريق فلسطين اليوم أدعية اليوم الأول من شهر رمضان المبارك.

دعاء اليوم الأول من شهر رمضان 2022

وهناك أدعية في رمضان تختص باليوم الأول من الشهر الفضيل، فمن المعروف أن الأدعية تجلب الرزق، وتزيد الحسنات وتذهب السيئات، وفيها تضرع إلى الله سبحانه وتعالى، بينما تتضاعف هذه الأجور في الشهر المبارك.

دعاء اليوم الأول من شهر رمضان 2022

ويختلف شهر رمضان عن بقية أشهر السنة، فيعتبره المسلمون فرصة للتكفير عن الذنوب ومضاعفة كسب الحسنات، من خلال الأدعية وكثرة الصلوات والأعمال الصالحة، وصلة الأرحام، والزكاة، وتفقد أحوال الفقراء من المسلمين، وإعانتهم بما يستطيعون، فهو خير البركة والرحمة والعتق من النار.

دعاء اليوم الأول من شهر رمضان 2022

اللهمَ اجْعلْ صِيامي فيه صِيام الصّائِمينَ وقيامي فيهِ قيامَ القائِمينَ ونَبّهْني فيهِ عن نومة الغافِلينَ وأغفر لي جُرمي فيهِ يا الهَ العالَمينَ واعْفُ عنّي يا عافياً عنِ المجْرمين.

ويعمل المسلم خلال شهر رمضان على قراءة القرآن الكريم باستمرار خلال هذا الشهر نهارًا وليلًا وختمه مرات عدة، مع التدبر في معاني الآيات، والخشوع عند القراءة.