بالفيديو والصور استشهاد أسير محرر بعد إصابته برصاص الاحتلال غرب رام الله

استشهد أسير محرر، مساء اليوم الأربعاء، إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال "الاسرائيلي" خلال مواجهات اندلعت غرب رام الله.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان لها، عن "استشهاد فلسطيني بعد إصابته برصاص الاحتلال في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله دون الكشف عن هوية الشهيد".

بدورها، قالت مصادر محلية، إن" الشهيـد الذي ارتقى قبل قليل برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله هو الأسير المحرر نهاد أمين البرغوثي من سكان بلدة كفر عين ".

واندلعت عصر اليوم، مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين في قرية النبي صالح، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الشبان، أسفرت عن تسجيل عدد من الاصابات بينها لشاب أصيب بالرصاص الحي في منطقة البطن ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث وصفت حالته بالخطيرة.

وفيما يلي صورة تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي للشهيد نهاد أمين البرغوثي :



