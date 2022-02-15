بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم بغزة، بداية الأسبوع عن التسجيل للوظائف التعليمية الحكومية في قطاع غزة، نضع لكم اليوم رابط التسجيل للوظائف الحكومية، حيث يبحث الكثير من الخريجون في قطاع غزة عن رابط التسجيل للوظائف التعليمية.
وتحرص وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على تقديم رابط التسجيل للوظائف التعليمية في قطاع غزة، حيث تزداد نسبة البطالة في صفوف الخريجين في غزة؛ بسبب الوضع الاقتصادي الصعب وقلة الوظائف نتيجة الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني.
رابط التسجيل للوظائف التعليمية في قطاع غزة
وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن رابط التسجيل للوظائف التعليمية في قطاع غزة، موضحةً أن التسجيل لهذه الوظائف سيكون بشكل إلكتروني من خلال بوابة الاستقطاب الإلكتروني الخاصة بالوزارة.
رابط التسجيل للوظائف التعليمية في قطاع غزة
موعد تفعيل رابط التسجيل للوظائف التعليمية في قطاع غزة
وقررت وزارة التربية والتعليم العالي تفعيل رابط التسجيل للوظائف التعليمية في غزة اعتباراً من تاريخ 13 فبراير وحتى 28 فبراير 2022م عبر الرابط التالي:
https://eservices.mohe.ps/jobs-gate
مرفق الإعلان والتخصصات المطلوبة:
اعلان شغل الوظائف التعليمية 2022-2023
مرفق دليل الاستخدام للتسجيل للوظائف :
https://eservices.mohe.ps/jobs-gate/assets/docs/user_manual.pdf
التخصصات المتوفرة في رابط التسجيل للوظائف التعليمية في قطاع غزة
التعليم الأساسي
اللغة العربية
التربية الإسلامية
اللغة الإنجليزية
الاجتماعيات
الجغرافيا
التاريخ
الرياضيات
الفيزياء
العلوم العامة
الكيمياء
الأحياء
التربية الفنية
التربية الرياضية
التربية التكنولوجية
الحاسوب وتكنولوجيا معلومات
علم المكتبات
التربية الخاصة
الإرشاد التربوي