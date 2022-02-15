بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم بغزة، بداية الأسبوع عن التسجيل للوظائف التعليمية الحكومية في قطاع غزة، نضع لكم اليوم رابط التسجيل للوظائف الحكومية، حيث يبحث الكثير من الخريجون في قطاع غزة عن رابط التسجيل للوظائف التعليمية.

وتحرص وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على تقديم رابط التسجيل للوظائف التعليمية في قطاع غزة، حيث تزداد نسبة البطالة في صفوف الخريجين في غزة؛ بسبب الوضع الاقتصادي الصعب وقلة الوظائف نتيجة الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني.

رابط التسجيل للوظائف التعليمية في قطاع غزة

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن رابط التسجيل للوظائف التعليمية في قطاع غزة، موضحةً أن التسجيل لهذه الوظائف سيكون بشكل إلكتروني من خلال بوابة الاستقطاب الإلكتروني الخاصة بالوزارة.

رابط التسجيل للوظائف التعليمية في قطاع غزة

موعد تفعيل رابط التسجيل للوظائف التعليمية في قطاع غزة

وقررت وزارة التربية والتعليم العالي تفعيل رابط التسجيل للوظائف التعليمية في غزة اعتباراً من تاريخ 13 فبراير وحتى 28 فبراير 2022م عبر الرابط التالي:

https://eservices.mohe.ps/jobs-gate

مرفق الإعلان والتخصصات المطلوبة:

اعلان شغل الوظائف التعليمية 2022-2023

مرفق دليل الاستخدام للتسجيل للوظائف :

https://eservices.mohe.ps/jobs-gate/assets/docs/user_manual.pdf

التخصصات المتوفرة في رابط التسجيل للوظائف التعليمية في قطاع غزة

التعليم الأساسي

اللغة العربية

التربية الإسلامية

اللغة الإنجليزية

الاجتماعيات

الجغرافيا

التاريخ

الرياضيات

الفيزياء

العلوم العامة

الكيمياء

الأحياء

التربية الفنية

التربية الرياضية

التربية التكنولوجية

الحاسوب وتكنولوجيا معلومات

علم المكتبات

التربية الخاصة

الإرشاد التربوي