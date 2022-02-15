"الجهاد" بغزة تعقد لقاءها التوعوي الرابع

عقدت حركة الجهاد الإسلامي إقليم غزة، اليوم الثلاثاء، اللقاء الرابع في "منطقة اجديدة" ضمن سلسلة اللقاءات التنظيمية المقرة تحت عنوان "توعية وتوجيه".

جاء ذلك ضمن حملة الحركة التي تواصلها لعقد لقاءاتها مع الكادر التنظيمي للجان المناطق والشعب والمساجد المختلفة.

وأشاد مسؤول إقليم غزة بالحركة الأستاذ خميس الهيثم "أبو عبيدة" بجهود كادر المناطق المبذولة في العمل، مؤكدا على ضرورة استشعار كل أخ لأهمية دوره وعمله استنادا لمبدأ أن كل منا على ثغر يجب أن يحافظ عليصله

وشدد الهيثم على ضرورة الحرص الدائم على أن يكون الجميع عنصر بناء حسب طبيعة عمله وتكليفه.

وخلال اللقاء تم الاستماع لمقترحات وتوصيات كادر المنطقة للارتقاء بواقع العمل .

وفي ختام اللقاء تم تكريم لجنة المنطقة وأمراء المساجد والشعب على جهودهم المبذولة .