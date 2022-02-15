صحيفة تكشف عن تفاصيل جديدة في قضية التجسس "الإسرائيلي" على "حزب الله"

أكدت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم الثلاثاء، أن من بين المعتقلين في ملف "التجسس الإسرائيلي" في لبنان، صحفي كتب عشرات المقالات ضد حزب الله بطلب من جهة دولية كانت تدفع له مبالغ تتراوح ما بين 300 دولار و700 دولار على المقال الواحد.

وأوضحت "الأخبار" أنه طُلب من الصحفي أن يشير في مقالاته إلى تورّط حزب الله في انفجار مرفأ بيروت من خلال نشر معلومات تحليلية مغلوطة لتأليب الرأي العام ضده.

وكانت وسائل إعلام لبنانية أفادت، بأن شعبة المعلومات التابعة لقوى الأمن الداخلي فككت عدة شبكات تجسس "إسرائيلية" تنشط على مختلف الأراضي اللبنانية، وصولا إلى سوريا.

وقالت صحيفة "الأخبار" :"إن "شعبة المعلومات خاضت أكبر عملية أمنية في تاريخها ضد التجسس "الإسرائيلي"، مشيرةً إلى أن أكثر من 35 شخصاً خضعوا للتحقيق بهذا الملف".

وذكرت الصحيفة أن "أهداف تلك الشبكات لا تنحصر فقط بجمع معطيات عن المقاومة اللبنانية ومراكزها، بل بعملية مسح تشمل أيضاً قوى المقاومة الفلسطينية الموجودة في لبنان، لا سيما حركة "حماس".

وكانت خلال السنوات الماضية، أوقفت السلطات الأمنية اللبنانية العديد من الأشخاص الذين يعملون لصالح "إسرائيل".

ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي يحتل جزء من الأراضي اللبنانية هي مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، بعدما انسحبت من مناطق أخرى عام 2000 بعد احتلال دام أكثر من عقدين.