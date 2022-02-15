"التعليم بغزة" تعلن عودة الدوام المدرسي الصباحي القديم في كافة مدراس القطاع

أعلنت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن عودة الدوام المدرسي الصباحي القديم في كافة المدراس الحكومية والوكالة.

وقالت الوزارة في بيان لها :" بدءا من السبت 19/2/2022عودة الدوام المدرسي الصباحي القديم ل 7:15صباحا في كافة المدارس الحكومية والوكالة".

يذكر أن وزارة التربية والتعليم وقطاع التعليم في وكالة الغوث أعلنا الشهر الماضي تاخير موعد الدوام المدرسي لكلا الفترتين، للحفاظ على الطلاب من سوء الاحوال الجوية ودرجات الحرارة، المصاحبه لتفشي فايروس كورونا.

وفيما يلي تعميم قطاع التعليم في وكالة الغوث بشأن عودة الدوام المدرسي القديم:



