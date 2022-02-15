بدءا من السبت

"التعليم بغزة" تعلن عودة الدوام المدرسي الصباحي القديم في كافة مدراس القطاع

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:39 م
15 فبراير 2022
الطابور المدرسي غزة
اعلان اسفل صورة الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن عودة الدوام المدرسي الصباحي القديم في كافة  المدراس الحكومية والوكالة.

وقالت الوزارة في بيان لها :" بدءا من السبت 19/2/2022عودة الدوام المدرسي الصباحي القديم ل 7:15صباحا  في كافة المدارس الحكومية والوكالة".

يذكر أن وزارة التربية والتعليم وقطاع التعليم في وكالة الغوث أعلنا الشهر الماضي تاخير موعد الدوام المدرسي لكلا الفترتين، للحفاظ على الطلاب من سوء الاحوال الجوية ودرجات الحرارة، المصاحبه لتفشي فايروس كورونا.

وفيما يلي تعميم قطاع التعليم في وكالة الغوث بشأن عودة الدوام المدرسي القديم:

273854139_520031562788573_6279496859008495407_n (1).jpg
 

#التعليم #الدوام المدرسي #التعليم بغزة #جدول الدوام المدرسي #عودة الدوام المدرسي الصباحي

متعلقات