الصحة بغزة تُصدر تنويهًا للمواطنين بشأن لقاح "سبوتنيك"

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، تنويها للمواطنين بشأن تطعيم سبوتنيك.

وجاء في التنويه الذي وصل "فلسطين اليوم"، أن الوزارة تعلن للمواطنين الكرام توفير " تطعيم سبوتنيك في المراكز الصحية الموزعة في كافة مناطق القطاع".

وفيما يلي نص التنويه:

الصحة بغزة : استمراراً للجهود التي تبذلها الوزارة في تحصين المجتمع من كوفيد19، نعلن للمواطنين الكرام بأنه تم توفير *تطعيم سبوتنيك في المراكز الصحية التالية:-

▪️مركز شهداء جباليا

▪️مركز مسقط الشمال

▪️عيادة الشاطئ (وكاله)

▪️عيادة الشيخ رضوان (وكاله)

▪️مركز الدرج

▪️مركز مسقط الرحمة

▪️عيادة البريج (وكالة )

▪️مركز القرارة

▪️ مركز شهداء خانيونس

▪️عيادة رفح (وكاله)

#تطعيمك_امانك.

مع تمنياتنا بالسلامة للجميع