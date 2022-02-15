بيكهام: مواجهة باريس وريال مدريد حلم لأي مشجع

اعتبر النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، أن مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد، هي "حلم لأي مشجع".



ويحل ريال مدريد ضيفًا على سان جيرمان، غدًا الثلاثاء، بملعب حديقة الأمراء، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.



وقال في مقطع فيديو نشره (بي إس جي)، الذي أنهى معه مسيرته في 2013: "لو نظرنا إلى اللاعبين، وتاريخ الفريقين، وحماس الجماهير في المدينتين، فهذه المباراة حلم لأي مشجع".



وأضاف: "سعيد أنني لن أكون في الملعب. كان الأمر سيصبح رائعا وحماسيا بين فريقين لعبت لهما، لكن للأمانة أفضل التواجد في المنزل أمام تلفازي، والاحتفال بكل هدف بغض النظر عمن سيسجل".



وأوضح أن المباراة "ستكون حماسية مهما حدث.. وأعتقد أنها ستكون هجومية".



وتابع: "يتواجه فريقان قويان.. كلاهما يتصدر الدوري، ولديهما لاعبون ومدربان كبار".



وختم: "غياب راموس سيكون مؤثرا إلى حدٍ كبير، لكن حضور ميسي سيحدث الفارق، فهو أحد أفضل لاعبي العالم".